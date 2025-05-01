Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan bir vatandaş, internet üzerinden satın almak istediği küçükbaş hayvanlar için gönderdiği 170 bin lira sonrası dolandırıldığını fark edince soluğu jandarmada aldı.

İddiaya göre, H.B. isimli şahıs, bir e-ticaret platformu üzerinden B.D. adlı kişiyle 18 adet küçükbaş hayvan alımı konusunda anlaştı. Ardından B.D.’nin banka hesabına 5 ayrı ’Fast’ işlemi ile toplam 170 bin lira havale etti. Ancak kısa süre sonra satıcıya ulaşamayan H.B., dolandırıldığını anlayarak Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurdu. H.B., parasını kaptırdığı B.D.’den şikayetçi ve davacı olduğunu beyan etti.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatan jandarma ekipleri, dolandırıcılık olayını tüm yönleriyle araştırıyor.

Yetkililer, internet üzerinden yapılacak yüksek meblağlı alışverişlerde dikkatli olunması ve mümkünse yüz yüze, belgeli işlemler yapılması konusunda vatandaşları uyardı.