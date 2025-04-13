Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kütahya’da düzenlenen U17 Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi olan Teyfik Gülter, Edirnelilerin gururu oldu.

Edirneli güreşçi Teyfik Gülter, U17 Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası 110 kiloda ikinci olarak mahallesine gurur yaşattı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kütahya’da düzenlenen U17 Yıldız Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası 110 kiloda Türkiye 2’ncisi olan Edirneli Teyfik Gülter, kendi mahallesinde sevenleri tarafından davul zurnayla karşılandı. Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde karşılanan Gülter, sevdikleriyle başarısını paylaştı.

"Hedefim Avrupa Şampiyonası’nda birinci olmak"

Başarısından duyduğu mutluluğu dile getiren Gülter, hedefinin Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmak olduğunu belirterek, "Üzerimde emeği olan bütün hocalarıma, ağabeylerime, kardeşlerime, herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıda en büyük destekçim olan ustam Serkan Makas’a teşekkür ederim. Aynı zamanda Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Hedeflerim arasında Avrupa Şampiyonası var, hak kazanırsak oraya gideceğiz. Hedefim, birinci olmak" dedi.

"Artık o milli bir sporcu, Edirne’nin gururu"

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen de, Gülter’in her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Edirne’deki bütün hocalarımızın, pehlivanımızın üzerinde emeği vardır. Ben buradan destekleri için Serhat Şehri Spor Kulübü idarecileri ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. En çok teşekkürü, onun hem abisi hem de abisi olan Serkan Makas kardeşimize, pehlivanımıza ediyorum. Onun emeği, hepimizden çok. Artık milli bir sporcu oldu. Edirne’nin gururu oldu. Bundan sonra da İstiklal Marşı’mızı, inşallah Avrupa’ya dinletecek. Avrupa Şampiyonası’nda, dünyada derece yapacak" ifadelerini kullandı.

"9 yaşından beri oğlumun hep güreşçi olmasını istedim"

Güreşçi Gülter’in annesi Yeliz Gülter de oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Gülter, "9 yaşından beri, oğlumun hep güreşçi olmasını istedim. hep arkasından koşuyordum, sanıyordum ki çocuğum yapıyor o güreşi. Çok sevinçliyim. Allah yolunu açık etsin" dedi.