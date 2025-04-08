Edirne’de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Gülden Coni için kalabalık bir grup yürüyüş düzenledi.

Edirne’de aynı yaştaki E.A. tarafından bir okulun bahçesinde bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki Gülden Coni’nin acısı kenti yasa boğdu. Gülden’in ailesinin yaşadığı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde bir araya gelen kalabalık grup, yürüyüş yaptı. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde dua ederek dağılan vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Gülden’in ablası Nurhan Alüzrek, babası Sami Coni ve babaannesi Gülden Coni, gözyaşları için açıklamalarda bulunarak katilin en ağır cezayı almasını istedi.