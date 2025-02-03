14. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergilenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği, 14. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi 4-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Niğde’de sergilenecek.

4 Şubat saat 10.30’da Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde kapılarını açacak sergide tarım ve orman yaşamı ile insanın emeğini ve doğayla olan bağını yansıtan 130 eser ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.