Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen ve Marmara Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde ödül kazanan isimler belli oldu.

13. TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında, 12-13 Ağustos’ta gerçekleştirilen Hareketli Salma Kategorisi yarışları tamamlandı. Yarışın 3. ve son gününde rüzgar hızı nedeniyle Hareketli Salma Kategorisi’ndeki yarışlar iptal edildi. Yediden yetmişe yüzlerce yelkenciye ev sahipliği yapan organizasyonda, yaklaşık 210 teknenin katıldığı yarışlarda geleceğin yıldızları hem denizin hem de aralarındaki tatlı rekabetin tadını doyasıya yaşadı.

Nevra Eker: "Olabildiğince çok yarışa katılın ki kendinizi daha da geliştirin"

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, bütün sporcular için yarışmanın ve yarışlara katılmanın önemine değindiği konuşmasında, "Buradan bütün yelkencileri alkışlamak istiyorum. Bu kadar zor şartlarda ve bu kadar sert bir rüzgarda 2 gün boyunca mücadele ettiniz. Önemli olan her zaman yarışmaktır ve her yarış bizlere bir şey katar, bize öne çıkmamız için fırsatlar verir. Yarışmadan bu işin öğrenilmesi mümkün değil. Olabildiğince çok yarışa katılın ki kendinizi daha da geliştirin. Buradaki herkesle gurur duyuyorum. Yarış komitemize de bu zorlu şartlarda çalıştıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ateş Kalkan: "Her yarış bir tecrübedir"

Marmara Yelken Kulübü Spor Müdürü Ateş Kalkan her yarışın sporcular için ayrı bir tecrübe olduğunu dile getirerek, "Son gün yarışlar olmadı ama 2 gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Her yarış bir tecrübedir ve derece alınması önemli değildir. Benim gördüğüm kadarıyla burada çok kaliteli yarışlar yapıldı. Eker ailesine, kardeş kulübümüz Tayk’a ve adil bir şekilde çalışan hakem komitemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Can Giray: "Elinizden geldiği kadar fazla yarışa katılmaya gayret edin"

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, genç sporcuların yarış tecrübelerini arttırmasının önemine vurgu yaparak düşüncelerini, "Hepiniz benim gözümde birincisiniz. Lütfen elinizden geldiği kadar fazla yarışa katılmaya gayret edin çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bize Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerisiniz" şeklinde aktardı.

Hareketli Salma Kategorilerinde kazananlar belli oldu

Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarındaki yelken kulüplerinden sporcular da katıldı. İki gün süren heyecan dolu mücadelelerin sonunda dereceye giren isimler açıklandı. Bu kapsamda Optimist Sınıfı’nda; birincilik İstanbul Yelken Spor Kulübü Piraye Büyükacaroğlu, ikincilik ferdi olarak Ateş Canuysal ve üçüncülük Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Ada Vera Tüfekçiler’in oldu. ILCA 4 kategorisinde; birinci İstanbul Yelken Spor Kulübü’nden Can Üçsel, ikinci ferdi olarak Ercüment Asilkan Öğüt ve üçüncü Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Zeynep Alpartun oldu. ILCA 6 kategorisinde ise; birincilik Ukrayna’dan Dimitro Svisthchov, ikincilik Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Sinan Uslu ve üçüncülük Fenerbahçe SK Doğuş Yelken Şubesi’nden Ece Tüzün’ün oldu.

Ödül töreninin ardından kazanan sporcular, ödülleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.