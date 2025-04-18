SASKİ 100 milyon liralık yatırımla paletli ekskavatör, kazıyıcı yükleyici, vidanjör, tır çekici ve dorsenin de aralarında bulunduğu toplam 17 yeni aracı filosuna katacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapıda kesintisiz ve öz kaynakları ile hizmet için araç filosunu genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi Nisan Meclis Toplantısı’nda alınan karar ile paletli ekskavatör, kazıyıcı yükleyici, vidanjör, tır çekici ve dorsenin de aralarında bulunduğu toplam 17 yeni araç için 100 milyon liralık yatırım yapılacak. Araç filosunu güçlendirecek adım ile güçlü altyapı ağı hızla genişleyecek. 100 milyon liralık bütçe ile envantere kazandırılacak 17 araç, ortalama 20 ay gibi kısa sürede kendini amorti edecek.