Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 yıldır kapalı olan yol, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek’in girişimleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükçiftlik beldesinde askeri karakolun yanından geçen yol, yıllar önce güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. 10 yıldır ulaşıma kapalı olan yolun tekrar ulaşıma açılması için harekete geçen Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Hakkari Valisi Ali Çelik ve İl Jandarma Komutanlığına yolun yeniden açılmasıyla ilgili taleplerini iletti. Başkan Çiçek’in girişimleri sonuç buldu ve 10 yıldır kapalı olan yol yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Yolu yerinde inceleyen Başkan Çiçek, yolu kullanan araç sürücülerine hayırlı olmasını diledi. Başkan Çiçek, “Yıllardır güvenlik gerekçesiyle yol kapalıydı. Bizler de Hakkari Valimiz Sayın Ali Çelik Bey’e ve jandarmamıza kapalı olan yolun açılması yönünde taleplerimizi ilettik. Bu yönde yaptığımız birçok görüşme neticesinde güzel bir sonuca vardık. Yaptığımız girişimler sonucu 10 yıldan fazladır kapalı olan yol, yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Herkes için hayırlı olsun” dedi.