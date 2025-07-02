Zonguldak’ta bir apartmanın zemin katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde hasar oluşurken, ekipler gaz sıkışması ya da kimyasal tepkime ihtimalleri üzerinde duruyor.

Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Erkan Apartmanı’nın zemin katındaki dairede yaşandı. Evin banyosunda henüz öğrenilemeyen sebeple patlama meydana geldi. Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine büyük panik yaşadı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Evde oluşan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede yapılan incelemede çamaşır makinesi ve elektrikli şofbenin hasar gördüğü, camların da kırıldığını tespit edildi. Patlama sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Ekipler patlamanın kaynağını araştırmak üzere inceleme başlattı.