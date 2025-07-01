Zonguldak’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesinde uyuşturucuya yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 271 gram sentetik kannabinoid, 0,82 gram metamfetamin, 83 mililitre sentetik sıvı, 1 tabanca ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon dahilinde gözaltına alınan Ş.B, B.Y. ve T.D. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatılırken, Z.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu veya uyarıcı madde satan ve kullanan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.