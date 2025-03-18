Zonguldak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda Çanakkale Savaş Gösterisi sergilendi.

Zonguldak Valiliği himayesinde gerçekleştirilen program, tarihî destanın kahramanlık dolu anları görsel bir şölenle izleyicilere aktarıldı. Çanakkale Zaferi’nin ruhunu yaşatmayı amaçlayan oyunda, savaşın zorlu şartlarını, Mehmetçiğin fedakârlığını ve milletin birlik ruhunu gözler önüne serdi.

Katılımcılara, tarihin en önemli zaferlerinden birini adeta yeniden yaşama fırsatı sunan gösteriyle, Çanakkale ruhunun yeni nesillere aktarılması hedefleniyor. Duygu dolu anların yaşandığı programa Zonguldak Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Köse, BEUN Genel Sekreteri Zehra Safi Öz’ün yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.