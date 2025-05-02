Malatya’da zirai don kayısı fidanlarında ciddi hasara yol açarken, sektör temsilcileri acil önlem çağrısında bulundu.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Malatya’da 12 Nisan gecesi etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte başta kayısı olmak üzere kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi ürünlerde don kaynaklı hasar oluştu. Üretimin kalbinde yer alan Malatya’da, kayısı fidanlarının büyük kısmı zarar gördü.

Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’nde faaliyet gösteren fidancı esnafı Mustafa Turhan ve Aziz Haliloğlu, kayısı fidanı üretiminin Türkiye genelindeki yüzde 60’lık kısmının Malatya’da yapıldığını ifade ederek, bölgede yüzde 90’lara varan don zararı tespit ettiklerini söyledi. Esnaf, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye’nin kayısı üretiminin geleceğinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ise yaşanan don olayının fidan üretiminde ciddi kayıplara neden olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sezonlarda talepleri karşılamamız çok zor olacak. Hasar büyük, destek şart" diye konuştu.