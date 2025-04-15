Gümüşhane ve Trabzon illerini birbirine bağlayan ve yıllarca tek ulaşım güzergâhı olarak kullanılan Zigana Dağı Geçidi’nde heyelan tehlikesi sürücüleri tedirgin ediyor. Yola devrilen otomobil büyüklüğündeki kayalar ekiplerce temizlenirken, yamaçlarda asılı vaziyette duran kayalar yoldan geçen az sayıdaki sürücüyü korkutuyor.

Zigana Dağı Geçidi, Yeni Zigana Tüneli’nin yapılmasıyla birlikte alternatif bir yol haline gelmesine rağmen hala sürücüler tarafından tercih ediliyor. Özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce kullanılan ve turizm alanlarına ulaşım ile doğa manzarası nedeniyle tercih edilen güzergâh üzerinde süren heyelan tehlikesi ise faciaya davetiye çıkarıyor. Sık kullanılmamasına rağmen yolcu ve yol güvenliğinin sağlanması için Karayolları ekiplerinin gece gündüz çalışma yürüttüğü Zigana Dağı Geçidi yol güzergâhında bulunan ve kopmaya hazır bekleyen toprak ve kaya parçaları ise sürücüleri tedirgin ediyor. Yola düşen kayalar ekiplerce temizlenirken, kayaların büyüklüğü ise yaşanabilecek muhtemel bir facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.