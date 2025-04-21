Kocael’de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Yarışmalarına katılan ortaokul öğrencisi Zeynep Serra Dal, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencisi Zeynep Serra Dal, Kocaeli’de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Yarışmalarında başarıya imza attı. Zeynep Serra Dal, küçükler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Kocaeli Şampiyonu oldu. Şampiyon öğrenci, başarısının ardından okulunda coşkuyla karşılandı. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve arkadaşları Zeynep Serra Dal’ı tebrik ederek kendisine çeşitli ödüller takdim etti.