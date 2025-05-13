Başiskele’ye ticari ve kültürel alanda katma değer katacak Zanaat Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı. 6 dükkandan oluşan çarşı yakın zamanda hizmete açılacak.

Kültürel mirasın yaşatılmasına ve bölge halkının ekonomisine katkı sağlayacak Başiskele Zanaat Çarşısı, Kullar Meydanı’nda hizmet verecek. Toplamda 100 metrekare alanda 6 adet dükkan olarak inşa edilen çarşı bölgeye hareketlilik kazandıracak. Başiskeleli zanaatkârların tezgahlarında üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı çarşı, ticaretin yapıldığı mekandan öte kültürel miras ve yerel kimliğin korunup yaşatıldığı nesilden nesile aktarıldığı bir alan olacak. Her bir dükkanın, her bir tezgahın ardında ustadan çırağa geçen hikayeleri barındıracak Başiskele Zanaat Çarşısı, kentte kültürel sürdürülebilirliği sağlayacak ve yerel ekonomiyi de büyük ölçüde destekleyecek.