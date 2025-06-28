Bursa’nın Mudanya ilçesinde zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Seyyar satıcıların araçlarını kaldırmak isteyen zabıtalarla başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, Mudanya sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre, izinsiz satış yaptığı belirlenen seyyar satıcıların araçlarını kaldırmak isteyen Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri ile satıcılar arasında tansiyon yükseldi. Zabıtanın müdahalesine direnen satıcılar ile ekipler arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta ile seyyar satıcıların birbirine girdiği, araya giren polis ekiplerinin tarafları güçlükle ayırdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.