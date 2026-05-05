Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağmurlu havada deniz yüzeyine çıkan yunuslar dikkat çekti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yağışlı hava sırasında sahil açıklarında görülen yunuslar, kısa süreliğine su yüzeyine çıkarak sırtlarının görünmesiyle fark edildi. Dalgalar arasında sakin şekilde ilerleyen yunuslar, vatandaşlar tarafından gözlemlendi.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yunusların deniz yüzeyindeki geçişini cep telefonlarıyla kaydetti. Yağışlı havaya rağmen ortaya çıkan görüntüler, doğal yaşamın sade ama dikkat çekici anlarından biri olarak değerlendirildi.

Bir süre sonra gözden kaybolan yunuslar, sahilde bulunanlara farklı bir manzara sundu.