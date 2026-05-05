Bursa'da polis ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 252 kişi sorgulanırken, 38 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yapılan uygulamada kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçün önlenmesi hedeflendi. Denetimlerde 2 Türk vatandaşı ve 36 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 38 kişi hakkında işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında gerçekleştirilen araç kontrollerinde ise 743 araç denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 15 araca toplam 119 bin 59 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının Göç İdaresi Başkanlığı ile koordineli şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.