Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu içinde bulunan sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, öğle saat 11.00 sularında Dağlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren bir şantiyede çalışan 65 ABC 171 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.