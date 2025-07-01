Aydın Yüksek Teknoloji Koleji Okul Koordinatörü Dr. Ramazan Başaran, 11. Kalkınma Planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘yapay zeka’ dersini müfredata eklemesinin "MEB’de çığır açacak bir karar" olarak değerlendirdi.

Aydın Yüksek Teknoloji Koleji olarak bu süreci daha önceden başlattıklarını kaydeden Okul Koordinatörü Dr. Ramazan Başaran, "Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi’ni yayınlayarak tarihi bir adım attı. Meslek liselerinde yapay zeka dersi zorunlu hale gelirken, bu alanda öncü olan Yüksek Teknoloji Koleji olarak deneyimlerimizi paylaşacağız. Mesleki ve Teknik liselere yapay zeka öğretim programı gelirken, öğrenciler artık uygulama geliştirme becerisi kazanacak. MEB’in hedefi net: Algoritmik düşünme, yapay zeka teknolojileri ve etik ilkeler doğrultusunda tüm öğretim programları güncellenecek" dedi.

"Bu süreci çoktan başlattık"

Eğitimde yapay zeka kullanımı konusunda araştırmalar yapan ve eğitimler veren Yüksek Teknoloji Koleji Okul Koordinatörü Dr. Ramazan Başaran, MEB’in kararının memnuniyet verici olduğunu belirterek "Yapay zeka artık sadece gelecek değil, bugünün gerçeği. Bu teknolojinin eğitime entegrasyonu, öğrencilerin hem analitik düşünme becerilerini geliştiriyor hem de onları geleceğin dünyasına hazırlıyor. Okulumuz Aydın Yüksek Teknoloji Koleji bu alanda öncü bir yaklaşım sergiledi. Yapay zeka teknolojilerini sadece müfredatta değil, öğrenci seçim sürecinde de aktif olarak kullanıyoruz. Okula başvuran öğrencilerin mizaç analizi, mesleki ilgi alanları ve akademik potansiyellerini yapay zeka araçlarıyla değerlendiriyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, hem öğrencinin hedefleri hem de okulumuzun eğitim vizyonu ile örtüşen adayları belirleyebiliyoruz. Sonuç olarak hem öğrenci hem de okul için en uygun eşleşmeyi sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Yapay zekanın eğitime katkısı

Yapay zekanın eğitimdeki faydaları ve katkısından da söz eden Dr. Başaran, "Öncelikle yapay zekâ, her öğrenciye kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunuyor. Öğrencinin öğrenme hızına ve tarzına göre uyarlanan sistemler, başarı oranını önemli ölçüde artırıyor. Bunun yanında yapay zeka araçları eğitimin niteliğini arttırmada büyük potansiyele sahip. Bu teknolojiler öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda yenilikçi düşünce kapasitelerini de artırıyor. En önemlisi, öğrencilerimize etik teknoloji kullanımı bilincini kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Teoriden pratiğe geçilmeli"

"Yapay zekâ sadece teorik bir ders olmamalı" diyen Dr. Başaran, "Okulumuzda robotik sistemlerde, enerji yönetim süreçlerinde, üretim otomasyonunda nasıl kullanıldığını gören öğrenciler, bu teknolojiye daha hızlı adapte oluyor" ifadelerine yer verdi.