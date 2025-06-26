Yozgat’ta kene tutunması şikayetiyle hastanede tedavi gören E.G., hayatını kaybetti.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyünde yaşayan 72 yaşındaki E.G., kene tutunması şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önceki hafta baş dönmesi, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleri ile Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne başvuran E.G., burada yapılan ilk muayenede KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kene tutunmasına bağlı gelişen KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) nedeniyle hayatını kaybetti.

Annesini kaybeden Mesut Güser, "Annem 5-6 gün tedavi gördü. 6 günlük tedavi sonrası kene ısırması sebebiyle Kırım Kongo hastalığından kaybettik. Kırsalda yaşayan insanlarımız özellikle Çorum, Yozgat, Sivas bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Çok sıkıntılı bir hastalık, tedavisi zor. Allah kimseye vermesin. Kırsaldan dönünce vatandaşlar üzerini kontrol etsin. Köyde annem bahçede çalışırken kene yakalamış. Çok dikkat etsin vatandaşlarımız" şeklinde konuştu.

Bu yıl Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.