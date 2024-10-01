Bolu’da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavakaltı mevkiinde E.Y. idaresindeki 14 FJ 884 plakalı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait pikap, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, yol kenarındaki taş duvara çarparak yan yattı. Kazada 4 orman personeli yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bir süre kontrollü geçiş sağlanan bölgede, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.