Adıyaman’da, yol kenarında baygın halde bulunan kimliği belirsiz çocuğun ailesi aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz çocuk, yol kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Bilinci yerinde olmayan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından müdahalesi yapılan kimliği belirsiz çocuğun ailesinin bulunması ve bilincinin yerine gelmesi için çalışma başlatıldı.