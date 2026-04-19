Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik '10 Numara Motivasyon' mottosuyla 'Rehberlik ve Motivasyon Semineri' düzenledi. Seminerde konuşan Eğitimci Akın Ertürk 'Başarı; belirsiz ve hedefsiz olmakla ters, düzenli ve istikrarlı olmakla doğru orantılıdır' dedi.

Geleceğin aydınlık yüzü olan gençlerin eğitim hayatındaki en önemli kavşaklardan biri olan YKS sürecinde moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Rehberlik ve Motivasyon Semineri' düzenlendi. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan seminere, YKS'ye girecek olan gençlerin ilgisi büyük oldu.

'10 Numara Motivasyon' mottosuyla gerçekleştirilen seminerde, alanında kendini kanıtlamış uzman isimlerden; Matematik Öğretmeni ve aynı zamanda Akın Ertürk Koleji Kurucusu Akın Ertürk, ÜçDörtBeş Fizik Kitabı Yazarı Ümit Akıncı, Tarih Öğretmeni Hakan Kuru ve geçtiğimiz yıl YKS'de eşit ağırlık bölümünde Türkiye 385.'si olarak dereceye girerek İktisat Fakültesi'ni kazanan Tunahan Gedik konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerin açılışını yaparak ilk sunumu gerçekleştiren Akın Ertürk, sınavlara hazırlığın öncelikle kendini tanımakla başladığı vurgusunu yaparak 'Bildiğiniz üzere; TYT 120 soru, AYT 160 soru. 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 de Fen Bilimlerinden olarak 165 dakikaya sığdıracağımız bir sınav. Soru başına 82 saniye düşüyor. Hep Türkçe ve Matematik yapalım ki TYT netlerimiz artsın diye düşünülüyor fakat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih, Coğrafya sorularının kat sayısı daha yüksek. Bu sorular 1.36 ile çarpılırken Matematik 1.33 ile çarpılıyor. Bu da demek oluyor ki Sosyal Bilimlerden 20 netin karşılığı, Matematik'ten 22 net oluyor. Kat sayılara dikkat edin. Sadece Matematik ve Türkçe sorularına değil kat sayısı yüksek olan derslerin sorularına da çalışın. Sınavda net sayımızı artırmak için öncelikle kat sayısı yüksek olan sorulara odaklanın. YKS'nin son 5 yılında sadece 4 kişi TYT'de tüm sorulara doğru cevap verdi. O yüzden sıralamayı belirleyen AYT oluyor' dedi.

Sınava girecek öğrencilerin ailelerinin de en az okul kadar çocuklara hassasiyet göstererek bunaltmadan destek olmasının önemli olduğunun altını çizen Akın Ertürk 'Öğretmenleriniz sizleri eğitmek için geliştirmek için var. Sizlerin de derslerinize düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. O yüzden başarılı olmanız için aile, okul ve öğrenci arasındaki muhteşem üçlü dengesini kurmamız gerekiyor. Biliyorsunuz, belli bir sıralamaya giremezseniz başarılı olamıyorsunuz' dedi.

Çalışma stratejisinde zaman yönetiminin çok iyi ayarlanması gerektiğini belirten Akın Ertürk, her hafta en az 2-3 tane TYT, AYT denemesi çözülmesi gerektiğini söyleyerek 'Yanlış cevap verdiğiniz soruların analizini yapmanız gerekiyor. Öğretmenlerinizden o konularda destek alın. Konuların önceliklendirilmesi gerekiyor özellikle son 2-3 ayda yeni bir konu öğrenmek yerine temelinizin olduğu konuları yönelmeniz daha iyi olur. Günlük çalışma düzeniniz önemli. Soru başına süre kontrollerinizi yapın. Nisan ve Mayıs ayında bütün eksik konularınıza odaklanın. Son aya girdiğinizde yalnızca deneme çözün. Başarı; belirsiz ve hedefsiz olmakla ters, düzenli ve istikrarlı olmakla doğru orantılıdır.' sözüyle konuşmasını sonlandırdı.

Öğrencilere rehberlik ettiler

Gençlerin, sınav sürecini doğru yönetip verimli bir şekilde ders çalışmaları ve morallerini yüksek tutmaları hedeflenerek gerçekleştirilen seminerde konuşmacılar; sınav kaygısı ile başa çıkma, etkili ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi ve motivasyon artırma yöntemleri konularında öğrencilere rehberlik etti. Semineri büyük bir ilgiyle dinleyen gençler, konuşmaların ardından sorularını sordular.

Kendileri için 'Rehberlik ve Motivasyon Semineri' düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini ileten gençler, bu tür etkinliklerin oldukça faydalı olduğunu ve devam etmesini istediklerini söyledi.