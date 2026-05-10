Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin toplumun temel taşı olduğunu belirterek tüm annelerin gününü kutladı.

Yılmaz, annelerin sevgi, fedakarlık ve merhametin en güçlü temsilcisi olduğunu ifade ederek, 'Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizlere güç veren annelerimiz, sadece ailelerin değil toplumun da en kıymetli değeridir. Geleceğe umutla bakabiliyorsak bunda annelerimizin emeği, duası ve özverisi vardır' dedi.

Annelerin toplumun birlik ve beraberliğinin en önemli yapı taşı olduğunu kaydeden Yılmaz, özellikle zor zamanlarda gösterdikleri sabır ve mücadeleyle herkese örnek olduklarını söyledi. Yılmaz, annelerin her şartta evlatları için ayakta duran en büyük güç olduğunu ifade ederek, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerinin milletin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz, 'Bu vatan için en kıymetli varlıklarını feda eden şehitlerimizin emanetleri olan annelerimizin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Aynı şekilde gazilerimizi yetiştiren fedakâr annelerimize de minnet borçluyuz. Karşılıksız sevginin adı olan annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Hayatta olmayan tüm annelerimizi ise rahmet ve minnetle anıyorum' ifadelerini kullandı.