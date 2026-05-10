Gaziantep Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz bisiklet kiralama hizmeti Gaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından hayata geçirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 'Öğrenci Dostu Şehir' vizyonu yönünde yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mikromobilite hizmetlerinden biri olan Gazibis, yenilenen bisiklet filosu ve altyapısıyla başlatılan proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi kampüsünde ücretsiz bisiklet kiralama hizmeti öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Belediyenin toplu taşıma şirketi Gaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından hayata geçirilen 'Gazibis' uygulaması ile öğrenciler, kampüs içerisinde ulaşımını hızlı ve pratik bir şekilde sağlayabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrenciler, Google Play ve App Store'da yer alan Gazibis mobil uygulaması üzerinden kayıt oluşturduktan sonra, bisikletler üzerindeki QR kodu okutarak kiralama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Kampüs genelinde belirlenen 15 farklı noktadan temin edilebilen bisikletler sayesinde öğrencilerin kampüs içi ulaşımda zamandan tasarruf etmesi ve çevre dostu bir ulaşım alternatifine yönelmesi hedefleniyor.

'Öğrenciler için çok güzel bir hizmet'

Ücretsiz bisiklet hizmetinin öğrenciler için çok güzel olduğunu söyleyen Ersin Gündoğan, uygulamanın nasıl işlediğini aktararak, 'Bu hizmet öğrenciler için oldukça faydalı. Çünkü Gaziantep Üniversitesi kampüsü oldukça geniş ve özellikle yurt ile hukuk fakültesi arasındaki mesafe oldukça uzun. Fakülteler arasındaki uzaklık nedeniyle yürümek zaman zaman zorlayıcı oluyordu. Gazibis'in kampüse gelmesi, farklı noktalarda hizmet vermesi ve en önemlisi ücretsiz olması bizler için büyük bir kolaylık sağladı. Uygulamanın kullanımı da oldukça basit; uygulamayı indirip QR kodu okuttuğumuzda bisiklet anında aktif hale geliyor. Sunulan bu hizmetten dolayı Gazibis'e ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederiz' diye konuştu.