Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yıldızlar Sınıfı, 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamladı. Öğrenciler için mezuniyet töreni ve ‘Bir Yaş Büyüdüm’ partisi düzenlendi.

Mezuniyet programı, minik öğrencilerin sahne aldığı dans gösterileriyle başladı. Ailelerin de katılım gösterdiği etkinlikte minik öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları etkinlikleri gösteren video gösterimi de gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere yılsonu gelişim raporları ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Bir yaş büyüdüm partisi kapsamında ise hep birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi. Programda müzik öğretmenlerinin çaldığı müzikler eşliğinde dans eden öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı.