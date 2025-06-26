Yıldırım’ı sporda marka kent haline getirecek önemli yatırımları ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği turnuva ve şampiyonalarla da vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü haftası yaklaşırken, spor ve milli bilinci aynı sahada buluşturan Yıldırım Belediyesi, düzenlediği ‘15 Temmuz U-11 Futbol Turnuvası’ ile ilçede futbol şöleni yaşattı. Vakıf Bera Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya 25 takım ve 400 sporcu katıldı. İki gün süren turnuva kıran kırana maçlara sahne oldu. Kardeşlik, dayanışma ve centilmenlik ruhu içinde geçen mücadelelerin ardından, normal süresi 2-2 biten final maçını penaltı atışlarıyla kazanan Bursaspor şampiyon oldu. Çağlayan Spor’un ikinci, Kestel Genç Yetenekler Spor’un üçüncü olduğu turnuvayı Fethiye İdman Yurdu ise dördüncü sırada tamamladı.

’15 Temmuz U-11 Futbol Turnuvası’na katılan tüm sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım’ı sporda marka kent yapma hedefiyle bir yandan tesisleşme yatırımlarımızı devam ettirirken, bir yandan da sporu tabana yayacak, hemşehrilerimizi sporla buluşturacak işler yapıyoruz. Spor ruhunun yayılması adına ilçemizde gerçekleştirdiğimiz turnuva ve şampiyonları çok önemsiyoruz. Bugün düzenlediğimiz turnuvanın ise özel bir anlamı var. 15 Temmuz; hem devletimiz hem de milletimiz adına bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz U-11 Futbol Turnuvamız, kardeşlik, dayanışma ve milli birlik ruhunun sahaya yansıdığı, adına yakışır bir organizasyon oldu. Ben bu anlamlı turnuvaya katılan tüm sporcularımızı, hocalarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.