Balıkesir’in Edremit ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen KYK yurdunda çalışmalar tamamlandı. Tuzcumurat Mahallesi’nde inşa edilen 250 kişilik yurt, teslim aşamasına geldi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlaması planlanan yurt kompleksi, kız ve erkek blokları ile sosyal tesislerden oluşuyor. Modern yapısıyla dikkat çeken yurt, ilçedeki yükseköğrenim öğrencilerine konforlu bir yaşam alanı sunacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, "İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan öğrencilerin barınma sorununu çözüme kavuşturacak bu kamu yatırımını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu yurt, öğrencilerimizin daha çağdaş ve güvenli koşullarda eğitimlerini sürdürmelerine önemli katkı sağlayacaktır. Bu önemli kamu yatırımı, Edremit’teki yurt eksikliğini büyük ölçüde giderecektir. İlçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum," dedi.