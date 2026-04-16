Sivas'ta yaklaşık bir ay önce bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın kolonları zarar gördü. Ağır hasarlı olarak raporlanan 21 daireli bina tahliye edilirken, yapının son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ta İnönü Bulvarı üzerindeki bir binanın yıkımı esnasında bitişikteki 21 daireli binanın ana taşıyıcı kolonlarında hasar meydana geldi. Olayın ardından yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Yaklaşık bir ay önce 'ağır hasarlı' olarak raporlanan bina, tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayan vatandaşlar, evlerini boşaltarak yakınlarının yanına yerleşti. Aradan geçen sürede binanın alt kısmında bulunan bazı iş yerlerinin de kapalı olduğu ve esnafın iş yapamadığı görüldü. Hasar gören bina dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

'Belirsizlik devam ediyor'

Hasarlı binanın altında dükkanı olan Muhittin Yıldırım, mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini söyleyerek, 'Bu apartmanda yıkım yapılacaktı ancak yıkım esnasında yan binanın kolonunda hasar oluştu. Daha sonrasında tüm apartmanlar ve dükkanlar boşaltıldı. Ben de bir dükkan işletmecisi olarak mağdur kaldım. Herkes ailesinin yanına ya da otellere gitti, artık kimse evinde değil. Bu yerle ilgili ne olacağına dair hiçbir bilgi almadık, belirsizlik devam ediyor. Bir an önce dükkanımı yeniden işletmek istiyorum. Daha düne kadar aktif bir işletmeciyken, şimdi tamamen boşta kaldım, adeta seyyar gibi oldum. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. Nerede dükkan bulacağımı bilmiyorum. Dükkanlarımızın yeniden açılmasını istiyoruz ve yetkililerden yardım bekliyoruz' dedi.

'Tedbir amacıyla tahliye edilmiş'

Rahmi Sonyücel ise yıkım esnasında binanın hasar gördüğünü belirterek, 'Burayı yıkıp yeniden yapmak istemişler ancak yıkım sırasında yandaki binanın kolonlarına zarar verilmiş. Bu nedenle bina bu şekilde bırakılmış. Tedbir amacıyla binadaki vatandaşlar tahliye edilmiş ve şu anda eşlerinin dostlarının yanında kalıyorlar' diye konuştu.