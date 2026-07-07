Bilecik'te 1970-1980 yıllarında yetiştirme yurdunda kalan vatandaşlar yıllar sonra aynı sofrada buluştu.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı programda, 1970-1980 yılları arasında yetiştirme yurdunda kalan vatandaşlar yıllar sonra yeniden bir araya gelerek eski günleri yad etti. Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmaya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da katıldı. Yıllar sonra aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşayan katılımcılar, çocukluk ve gençlik yıllarına dair anılarını paylaşırken duygusal anlar yaşandı. Farklı şehirlerde ve farklı hayatlar kurmalarına rağmen kardeşlik bağlarını koparmayan yetiştirme yurdu sakinleri, organizasyon dolayısıyla Bilecik Belediyesine teşekkür etti. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği programda geçmişe dair hatıralar tazelenirken, katılımcılar uzun yılların ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, '1970-1980 yılları arasında yetiştirme yurdunda kalan kıymetli hemşerilerimizle Vadipark Sosyal Tesislerimizde bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Hayatın farklı yollarına savrulsalar da kalplerindeki kardeşlik duygusunu hiç kaybetmeyen bu güzel insanlara hoş sohbetleri ve samimiyetleri için teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik duygusunun her zaman yaşamasını diliyorum' dedi.