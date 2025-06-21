Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlükleri bünyesinde göreve yeni başlayan yangın işçilerine, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulamalı eğitim verildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper’in verdiği eğitimde; orman yangınlarının çıkış nedenleri, ilk müdahale teknikleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve yangın söndürme yöntemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Eğitim programında ayrıca, yangın söndürme teknikleri arazide uygulamalı olarak gösterildi. Böylece yangın işçilerinin saha tecrübesi kazanması hedeflendi.

Yangın sezonuna hazırlık kapsamında sürdürülen eğitim çalışmalarının, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki tüm işletmelerde planlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.