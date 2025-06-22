Kocaeli D-130 Karayolu’nda yeni alınan ve ambalajları dahi sökülmeyen araca kamyon çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, D130 Karayolu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği mevki İzmit istikametinde meydana geldi. 41 F 9329 plakalı Mercedes marka damperli kamyon, önünde seyreden 41 AZB 578 plakalı Chery marka Suv tipi araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın arka kısmı içe çökerken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. 41 AZB 578 plakalı aracın yeni alındığı öğrenilirken, henüz ambalajlarının bile sökülmediği görüldü. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu, araçların yoldan kaldırılması ile yol eski seyrine döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.