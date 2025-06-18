Manisa’nın Alaşehir ilçesi Serinyayla Mahallesi’nde yaşlı bir kadının yemek pişirmek için bahçesinde yaktığı ateş çevredeki kurmuş otlara sıçrayarak evini ve hayvan damını küle çevirdi. Yangında damda bulunan 2 keçi telef oldu.

Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Muammer Batan’a ait evde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (75) isimli yaşlı kadın evin önünde yemek yapmak için ateş yaktı. Ateşin yakıldığı alanın yakınında bulunan kuru ot ve çırpılar tutuştu. Alevler kısa sürede eve ve bitişiğindeki dama sıçradı.

Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek ev ve dama yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev ve dam tamamen yandı. Yangın sırasında damda bulunan 2 keçi de telef oldu.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.