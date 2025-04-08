Kocaeli Büyükşehir’in Kütüphaneler Haftası etkinliğinde sevilen yazar Tarık Tufan, yazarlık serüvenini, edebiyatla kurduğu ilişkiyi ve kitapların dönüştürücü gücünü paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası kapsamında anlamlı bir motivasyon programına imza attı. Programa konuk olan yazar Tarık Tufan, belediyeye bağlı kütüphanelerde görev yapan personelle bir araya gelerek, yazarlık serüvenini, edebiyatla kurduğu ilişkiyi ve kitapların dönüştürücü gücünü paylaştı.

“İNSANLARIN KİTAPLA İLİŞKİSİ AZALIYOR”

Katılımcılar program boyunca Tarık Tufan’a sorular yönelterek yazarla birebir etkileşim kurma fırsatı buldu. Etkinlikte, kitap okuma alışkanlıklarının dijitalleşme karşısında nasıl dönüştüğüne değinen Tufan, “İnsanların kitapla olan ilişkileri azalıyor. Dijital dünya, insanların ekrana bakarak zaman geçirdiği bir gerçekliğe dönüştü. Bunu geriye döndüremeyiz ama dijitalleşmenin ruh haline teslim olmak zorunda da değiliz” dedi.

“DİJİTALLEŞME YOKMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ”

Konuşmasına devam eden Tufan, “Sizinle aynı dünyadan bir iş yapıyorum. Yazarlık yapıyorum, roman yazıyorum. Hepimiz aslında kitabın etrafında dolaşıyoruz. Bu açıdan bakıldığında bu durum bizi yakınlaştırıyor. İnsanlar daha az kitap alıyorlar. Kütüphaneler de ağırlıklı olarak genç arkadaşların ders çalışmak için kullandıkları mekânlar haline geliyor. Pek çoğunun ders çalışmak için mekâna ihtiyacı var ve kütüphaneleri de kullanmak istiyorlar. Türkiye’nin her yerinde böyle. Anlaşılabilir bir şey. İnsanların kitapla olan münasebetlerinin gün geçtikçe azalmasının anlaşılabilir sebepleri var. Dijitalleşme, internet bunun başında geliyor. İnsanlar artık bir metni okumak yerine bir metinle uzun zaman geçirmek yerine ekrana baktıkları bir dünyayı yaşıyorlar. Bu kaçınılmaz. Bunu geriye döndüremeyiz. Dijitalleşmeye yokmuş gibi davranamayız. Ama bu böyle diye dijitalliğin bize dayattığı bir ruh haline teslim olmamız gerekmiyor” diye konuştu

GENÇLER SAHURDA DA ÇALIŞTI

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ise belediye olarak kütüphanelere büyük önem verdiklerini belirtti. Kent genelinde 9 kütüphane bulunduğunu ve bunlardan birinin 24 saat açık olduğunu dile getiren Yavuz, Ramazan ayında öğrenciler için sahur ikramı yaptıklarını, gençlerin çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

“53 BİN AKTİF ÜYEMİZ VAR”

“Bugün 53 bin aktif üyemiz, 80 bin basılı ve 30 bin dijital kitabımız var. İzmit, Gebze ve Dilovası millet bahçelerinde yeni kütüphanelerimiz çok yakında hizmete açılacak. Artık sadece kitap raflarını değil, niteliği de önemsiyoruz” diyen Yavuz, kütüphane personelinin sadece görevli değil, vatandaşla temas kuran ve ihtiyaçlarını gözeten birer temsilci olması gerektiğini vurguladı.

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