Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kalın kıyafetler giymeye devam edenlere, Dermatolog Dr. İnci Deniz İnanç’tan önemli bir uyarı geldi. Dr. İnanç, yaz aylarında kalın ve sentetik kıyafetlerin "pişik" riskini artırdığını söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte pişik ve mantar vakalarında da artış yaşanıyor. Özellikle kalın giyim ve sentetik kumaşların bu rahatsızlıkları tetiklediğini belirten Düzce Atatürk Devlet Hastanesi dermatoloji uzmanlarından Dr. İnci Deniz İnanç, hastalıklardan korunmanın yollarını anlattı.

İnanç, "Yaz döneminde sıcaklık ve nem artışı nedeniyle pamuklu, keten, bambu gibi doğal içerikli kıyafetlerin tercih edilmesi gerekiyor. Sık dokunmuş kumaşlar, açık renkli, uzun kollu ve uzun paçalı giysiler hem güneş ışınlarından korunmak hem de cilt sağlığı açısından önemlidir. Ultraviyole korumalı kıyafetler, 6 aydan küçük çocuklar için özellikle önemlidir. Ayrıca, güneş koruyucu sürülemeyen vücut bölgelerinde de koruma sağlar. Özellikle açık havada spor yapan kişilere bu tür kıyafetleri tavsiye ediyoruz. Sıkı, dar ve sentetik kumaşlar terlemeyi artırarak pişik ve mantar oluşumuna zemin hazırlar" dedi.

"Islak mayolar mutlaka kuru mayolarla değiştirilmelidir"

Islak mayolara dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan İnci Deniz İnanç, "Deniz ve havuz sezonunun açılmasıyla birlikte, suya girdikten sonra ıslak mayolar mutlaka kuru mayolarla değiştirilmelidir. Aksi takdirde mantar ve pişik riski artar. Ayak sağlığı içinse, siğil ve mantar oluşumunu engellemek adına geniş, rahat ve cilt tipine uygun deniz ayakkabılarının tercih edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.