Yaz aylarında artan sıcaklık ve enfeksiyon riskine bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı şikayetleri artış gösteriyor. Memorial Bodrum Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, basit nedenlerin yanı sıra cerrahi müdahale gerektiren ciddi hastalıkların da karın ağrısına yol açabileceğini belirterek, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karın ağrısının altında yatan nedenlerin dikkatle araştırılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Günaydın, çocukluk çağında görülen karın ağrılarının genellikle idrar yolu enfeksiyonu, ishal veya bağırsak parazitleri gibi ilaçla tedavi edilebilecek rahatsızlıklardan kaynaklandığını söyledi. Ancak yaklaşık 50 farklı hastalığın bu belirtiyle ortaya çıkabileceğini ve bunların yüzde 1 ila yüzde 3’ünün cerrahi müdahale gerektirdiğini hatırlattı.

İnvajinasyon sessiz ilerliyor

Cerrahi nedenler arasında akut apandisit ve invajinasyonun öne çıktığını belirten Günaydın, invajinasyonun özellikle süt çocuklarında görüldüğünü ve ishal sonrası gelişebildiğini kaydetti. Yaz aylarında artan bakteriyel ve viral ishaller nedeniyle bu riskin yükseldiğine dikkat çekti.

Çilek jölesi gibi dışkıya dikkat

Kusma, karında "sucuk gibi" kitlenin hissedilmesi ve çilek jölesi şeklinde dışkının invajinasyon belirtisi olabileceğini ifade eden Günaydın, böyle bir durumda çocuk cerrahisine başvurulması gerektiğini söyledi. Gecikme durumunda bağırsakta kangren oluşabileceğini ve genel durumun hızla bozulabileceğini belirtti.

Tanıda kan tahlilleri, karın grafisi ve ultrasonun kullanıldığını belirten Günaydın, invajinasyonun tedavisinde ilk olarak ağızdan beslenmenin kesildiğini, mideye tüp yerleştirildiğini ve sıvı-elektrolit tedavisine geçildiğini aktardı. Gerekli durumlarda radyoloji eşliğinde su veya hava yöntemiyle bağırsakların açılmaya çalışıldığını, nadiren de olsa cerrahi müdahalenin gerekebileceğini söyledi.

Apandisit yazın daha sık görülüyor

Yaz aylarında sık karşılaşılan bir diğer durumun da apandisit olduğunu vurgulayan Günaydın, göbek çevresinde başlayıp sağ alt karna yerleşen ağrıyla kendini gösterdiğini ifade etti. Apandisite iştahsızlık, ateş ve kusmanın da eşlik edebileceğini belirten Günaydın, tanının fizik muayene, laboratuvar tetkikleri ve ultrasonografiyle konulabileceğini söyledi. Tedavinin cerrahi olduğunu, patlamamış apandisit vakalarında hastanın 1-2 gün içinde taburcu olabileceğini ekledi.

Ağrıyı hafife almayın

Yaz aylarında karın ağrısı yaşayan çocukların, cerrahi ihtimal göz önünde bulundurularak dikkatle izlenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mithat Günaydın, erken tanı ve doğru müdahale ile ciddi komplikasyonların önüne geçilebileceğini ifade etti.