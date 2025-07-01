Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, gıda güvenliğini doğrudan etkiliyor. Uygun koşullarda saklanmayan yiyecekler ve hijyen eksiklikleri nedeniyle bağırsak enfeksiyonlarında artış yaşandığını belirten uzmanlar, özellikle çocuklar ve ileri yaştaki bireylerde bu durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ömer Burçak Binicier, yaz aylarında dış ortamda tüketilen ve uygun koşullarda saklanmayan gıdaların bağırsak enfeksiyonlarına zemin hazırladığını ifade etti. Binicier, "Yazın açıkta satılan ya da uzun süre uygun sıcaklıkta bekletilen süt ürünleri, et ve deniz ürünleri gibi gıdalar, mide-bağırsak sistemi üzerinde ciddi tehdit oluşturabilir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle ishal, karın ağrısı, mide bulantısı ve ateşle kendini gösterir. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda sıvı kaybı çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Şikayetler birkaç gün içinde geçmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Bu dönemde bol sıvı alımı ve hijyen kurallarına azami dikkat, korunmada en etkili yöntemdir." dedi.

El hijyeni hastalıkların yüzde 50’sini önleyebilir

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mirkan Bulğak, yaz aylarında bakteriyel ve viral kaynaklı bağırsak enfeksiyonlarında belirgin artış gözlemlediklerini söyledi. İyi yıkanmamış çiğ sebzeler, yeşillikler ve hijyenik olmayan su kaynaklarının en yaygın bulaş yolları arasında yer aldığını kaydeden Bulğak, "Özellikle çiğ olarak tüketilecek gıdaların önce bol suyla yıkanması, ardından sirkeli suda bekletilmesi önem taşıyor. Ayrıca su ve sabunla doğru teknikle yapılan el yıkama, bu enfeksiyonların yaklaşık yüzde 50’sini önleyebilir. El hijyeni, sadece bireysel korunma için değil, toplum sağlığı açısından da büyük önem taşır. Çocuklara bu alışkanlığın erken yaşta kazandırılması oldukça kritiktir." diye konuştu.