Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen vatandaşa yol vermek isteyen sürücü, duran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savrularak hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 07 BVU 845 plakalı motosiklet, yaya geçidinde bekleyen vatandaşa yol vermek isterken, yabancı uyruklu D.K. idaresindeki H 765 PO 159 plakalı otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürüklendi ve önündeki araca çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde bekleyen bir kişiye yol vermek için durduğu, motosikletin ise fren yaparak devrildiği ve sürüklendikten sonra araca çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.