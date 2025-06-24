Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha güvenli ve konforlu hâle getirmek amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yatağan ilçesine bağlı Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda yenileme çalışmaları ile Turgut Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmaları başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yatağan ilçesine bağlı Dipsiz ve Taşkesik Mahallelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bin 300 metrelik yolun zemin düzenleme işlemleri tamamlandı. Çalışmaların sonraki aşamalarında plentmiks temel serimi gerçekleştirilecek, ardından da sathi kaplama işlemi yapılarak yol vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yaklaşık 4 milyon 363 bin TL’lik bütçeyle hayata geçirilen yol yatırımı, hem yol kalitesini artıracak hem de bölgedeki ulaşımın daha güvenli hâle gelmesine katkı sağlayacak.

Turgut Mahallesi’ne 11 milyon TL’lik asfalt yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan için yol yatırımları yalnızca Dipsiz ve Taşkesik ile sınırlı değil. Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde de 11 milyon 500 bin TL maliyetle iki kat sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenilenmesi ile meydan düzenlemesi gerçekleştirilecek. Bu yatırımla birlikte bölge sakinlerinin uzun süredir ihtiyaç duyduğu nitelikli ulaşım altyapısına kavuşması hedefleniyor.

Başkan Aras, "Muğla’nın her mahallesini güçlü şekilde birbirine bağlamak istiyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşlarımızın da güvenli, konforlu hizmet alması temel hedefimizdir. Muğla’mızın merkezinden en ücra köşesine kadar tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, ulaşım güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Dipsiz, Taşkesik ve Turgut Mahalleleri güzergâhında başlattığımız yol yenileme çalışmaları da bu anlayışın bir yansımasıdır. Kırsalda yaşayan hemşerilerimizin de şehir merkezindekiler kadar kaliteli ve güvenli hizmete erişmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ulaşım yatırımlarımızı ilçe ayrımı yapmaksızın planlıyor, eşit hizmet anlayışımızla kentimizin her noktasına değer katmaya devam ediyoruz"