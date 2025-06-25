Düzce’de yaşlı adam bıçak bilediği dükkanında ölü bulundu.

Olay, Bahçeşehir bölgesinde bulunan iş merkezlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Bölge’de bıçak bileme dükkanı bulunan 71 yaşındaki Kadir Karduz’den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karduz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Karduz’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.