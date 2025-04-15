Tokat’ta bir vatandaş, sokakta bulduğu yavru ebabil kuşunu evinde besleyerek, daha sonra doğaya bıraktı.

Tokat’ta yaşayan Turan Akarçay, aracından indiği sırada yerde hareketsiz halde siyah bir kuş gördü. İlk anda kuşun yaralı olduğunu düşünen Akarçay, internetten yaptığı araştırma sonucunda kuşun ebabil olduğunu öğrendi. Kuşu veterinere götüren Turan Akarçay, henüz yavru olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Yabani hayvanların yavru ebabile zarar verebileceğini düşünen Akarçay, kuşu eve götürerek besledi. Akarçay, kısa sürede toparlanan kuşu yüksek bir alana çıkarak doğaya saldı.

Turan Akarçay, "Yolda giderken yerde siyah kuş buldum. Biraz baktım ama ne kuşu olduğuna anlam veremedim. İnternetten biraz araştırdığımda ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Yaralı sanarak küçük kutuya koyup veterinere götürdüm. Veteriner de ebabil kuşu olduğunu, yavru ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gerekli muayeneler yapıldıktan sonra havanın da soğuk olmasından dolayı uçmaya hazır olmadığını anladık. Dışarıya bırakmaya gönlümüz el vermedi. Kendisini evimizde misafir etmeye karar verdik. Evimizin maskotu oldu. Kızım da sevdi" dedi.