İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede giderek yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Önce Menderes ardından Seferihisar’da günlerdir orman yangınları ile boğuşan İzmir’in, bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı. Ildır Mahallesi’nde otluk alanda 14.00 sıralarında farkedilen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken, çevre sakinleri de kendi imkanları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor. Havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor.