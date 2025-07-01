Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale eden polis ekipleri, yangının ortasında kalan bir kuş yuvasını zarar görmeden başka bir alana taşıdı.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ederken. Yangına müdahale sırasında polis ekipleri, alevlerin ortasında bir kuş yuvası fark etti. Ekipler, büyük bir özenle yuvayı bulunduğu yerden alarak güvenli alana taşıdı. Yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken yaşamı koruma gayretini de elden bırakmayan polisler, doğa sevgisiyle takdir topladı.