İzmir’in Aliağa ilçesinde başlayan yangında, Foça Ilıpınar Mahallesi’nde büyüyen yangının verdiği hasar dron ile havadan görüntülenirken çıkan yangında ağılları zarar gören vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Aliağa ilçesinde başlayıp Foça’da genişleyen ormanlık alandaki yangın, kırsal Ilıpınar Mahallesi’nde bazı ağıllarda hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, ağılları küle çevirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Yangından ağılları yanan Yusuf Erşan, "Burada ağıllarımız vardı. Hayvanlarımızı telef olmaktan ekipler sağ olsun kurtardı. Ama zararımız çok büyük. Hâlâ yemlerimiz ve burada biriken gübreler için için yanıyor. Gece saatlerinden beri buradayım. Yangın yukarı taraftan başlayıp buraya kadar geldi. Allah yardımcımız olsun" dedi. Eşi Feray Erşan ise, "Hayvanlarımızı yanmaktan kurtarıp götürdük. Tarlada onlarla beraber yattım. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Daha dün yem almıştık, hepsi yandı. Çok büyük korku yaşadık" dedi.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen orman yangınının verdiği hasar havadan da görüntülenirken ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.