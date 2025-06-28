Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, vatandaşlar tarafından kurtarılan köpeklere itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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Merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi’nde çıkan orman yangın itfaiye, orman bölge ve vatandaşların yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, vatandaşlar tarafından 2 köpek kurtarıldı. Köpeklere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri tarafından su ile yapıldı. Yürek ısıtan anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA