Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yol kenarlarına sigara izmariti atılmaması ve anız yangınlarına sebep olunmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Her yıl yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinden kaynaklanan birçok yangın ihbarına müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi, vatandaşların daha duyarlı davranmasını istedi. İzmaritlerin yangına neden olmakla kalmayıp doğaya zarar verdiği ve çevre kirliliği oluşturduğu belirtildi. Özellikle kırsal kesimlerde seyahat eden vatandaşların araçlardan izmarit atmaması uyarısında bulunuldu.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı açıklamasında, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle sigara izmaritlerinin yere atılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesinin can ve mal kaybını önlemek için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Hububat hasadından sonra toprak hazırlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele ile yabancı ot kontrolü amacıyla yasak olmasına rağmen anız yakma olaylarının devam ettiği belirtildi. Anız yangınlarının orman yangınlarına, enerji ve telefon hatlarının zarar görmesine, trafik kazalarına ve yerleşim yerleri ile hayvan barınaklarının zarar görmesine neden olduğu kaydedildi.

Yasal işlem uygulanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, anız yangınlarına sebep olanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacağını duyurdu. Vatandaşların can ve mal kaybına yol açan bu tür olaylara karşı duyarlı olmaları istendi.