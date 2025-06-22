Tokat’ın Erbaa ilçesinde trafik polisleri, yanan otların arasından kurtardıkları kaplumbağayı su ile serinletti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu Erek Mahallesi civarında meydana geldi. Erbaa Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, yol kontrolü sırasında yol kenarında çıkan ot yangınına müdahale etti. Polisler kovalarla yangını söndürürken, alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağayı fark etti. Yangından kurtarılan kaplumbağayı bir polis memuru suyla serinletti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalesi yapılan kaplumbağa, daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.