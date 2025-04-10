Yalova Valiliği tarafından il genelindeki konaklama tesislerinin yangın güvenliği yönünden değerlendirilmesi amacıyla başlatılan kapsamlı denetim çalışması tamamlandı. Toplam 124 konaklama tesisi, oluşturulan komisyonlar tarafından detaylı şekilde denetlendi.

Denetimler sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla 9 Nisan 2025 tarihinde Valilik Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Hülya Kaya başkanlık etti. Vali Yardımcısı Soner Kırlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, il ve ilçe belediye başkanları ile temsilcilerinin katıldığı toplantıda, denetim sonuçları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, İl Yangın Denetim Yürütme Kurulu görevlisi ve Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Ersel Kılıç tarafından denetim sonuçlarını içeren sunum gerçekleştirildi. Sunumda, yangın güvenliği açısından tespit edilen eksiklikler, standart denetim kriterleri, geçmiş yangın vakalarının analizi, belediyelerin sorumlulukları ve çözüm önerileri detaylı şekilde paylaşıldı. Ayrıca Yalova İtfaiye Müdürü Yaşar Dilmaç ile Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Doğan Toncer de kendi uzmanlık alanlarına dair teknik bilgi verdi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Kaya, yangın güvenliği konusunda kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin önünde gelir. Bu nedenle hiçbir ihmal kabul edilemez. Denetimlerin sürekliliği sağlanmalı, gerekli teknik eğitimler verilmeli ve ortaya çıkan eksiklikler hızla giderilmelidir" dedi.

Kaya, hazırlanan raporların belediyelere yol gösterici nitelikte olduğunu ve il genelinde benzer risklerin ortadan kaldırılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini belirtti.

Yalova’daki yangın denetimleri, özellikle küçük ölçekli pansiyonlarda yapısal ve uygulama temelli ciddi eksiklikler olduğunu ortaya koydu.