Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, sezonun dördüncü karşılaşmasında, Yalovaspor Basketbol’a konuk oldu. Maçtan 83-95’lik galibiyetle ayrılan Çayırova Belediyesi, sezona dörtte dörtle başlamış oldu.

Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Çayırova Belediyesi, deplasmanda Yalovaspor Basketbol’a konuk oldu. 11 Ekim Cumartesi günü 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Çayırova Belediyesi, baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar, Roberto Gallinat ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Maça hazlı başlayan ve ilk periyottan hücumda ve savunmada başarılı işler yapan Çayırova Belediyesi, çeyreği 17-26 önde kapattı. İkinci periyotla birlikte hücumda Yalova Basketbol’un etkisi artarken, devreye 49-49’luk eşitlikle gidildi.

Gallinat’tan 18 sayı

Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de heyecan fırtınası devam eden mücadelede, son periyodun son dakikalarında ağırlığını ve tecrübesini oyuna yansıtan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 83-95’lik galibiyetle ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi, 18 sayı ile Roberto Gallinat olurken, Erdi Gülaslan’ın 17, Can Uğur Öğüt’ün 16 ve Berkay Candan’ın 14 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

"Dört dörtlük galibiyet"

Maçı yerinde takip eden ve Çayırova’nın devlerini yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Dört dörtlük galibiyet, sezonun dördüncü maçında da sahadan galibiyetle ayrılan Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızı yürekten kutluyorum. Mücadele, azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bu galibiyetle birlikte lige dörtte dörtle başlayan Çayırova Belediyesi, sezonun beşinci maçında ligin namağlup ekiplerinden Kipaş İstiklal’i konuk edecek. Maç, 15 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’da oynanacak.