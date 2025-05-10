Mersin’in Tarsus ilçesinde bir okulun bahçesinde iki araçla drift atıldı, o anları çevre sakinlerinden biri cep telefonu ile görüntüledi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi’ndeki Şehit Uğur İnal Ortaokulu bahçesine 2 otomobil girdi. Sürücüler peş peşe bahçede otomobillerle drift attı. Fren sesiyle durumu fark eden bir mahalle sakini cep telefonu ile o anları görüntüledi. Okul bahçesinde drift atan sürücüler daha sonra bölgeden ayrıldı.

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Güvenlik güçlerinin drift atan araç sahiplerinin bulunması için çalışma yaptığı öğrenildi. Öteyandan drift atmanın cezasının 46 bin 393 TL olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: İHA